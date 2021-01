Uitgerekend Huntelaar geeft falende Ajax-aanvallers lesje afmaken tegen FC Twente

ENSCHEDE - Hij lijkt op weg naar Schalke 04, maar tegen FC Twente liet Klaas-Jan Huntelaar zien waarom Ajax hem nog nodig heeft. Met twee goals vlak voor tijd schoot de invaller Ajax, dat tegen FC Twente gigantisch veel kansen nodig had, naar de overwinning (1-3).

Trainer Erik ten Hag verkoos Jurriën Timber centraal achterin boven Perr Schuurs, die genoegen moest nemen met een plekje op de bank. Sebastién Haller stond - in tegenstelling tot het duel met PSV - in de basis. Het duurde niet lang totdat hij dat uitbetaalde in een doelpunt. De Fransman kopte al na zeven minuten raak uit een voorzet van Antony: 0-1.

Overvloed aan kansen

In de eerste helft, die qua niveau niet bijsterend hoog was, maar qua amusementswaarde een hoop goed maakte, hadden beide ploegen het vizier niet helemaal op scherp staan. FC Twente zag de inzet van linksback Jayden Oosterwolde net naast gaan en Danilo schoot op slag van rust recht op André Onana op.

Ook Ajax had moeite om de bal langs de keeper te krijgen. Pogingen van Antony en Dusan Tadic bleken tot een paar keer toe een simpele prooi voor Joël Drommel, omdat de ballen recht op de goalie van FC Twente afkwamen.

Queensy Menig dacht FC Twente vlak na rust op gelijke hoogte te zetten. Echter zag de oud-Ajacied zijn doelpunt afgekeurd worden door toedoen van de VAR vanwege buitenspel. Vervolgens stichtte de ploeg van Ron Jans weinig gevaar en was het vooral wachten dat de Amsterdammers eindelijk eens een kans verzilverden.

Deksel op de neus

Aan het aantal mogelijkheden lag het zeker niet, maar in de afwerking miste Ajax het nodige fortuin. Daarbij moet ook gezegd worden dat FC Twente-doelman Joël Drommel een uitstekende wedstrijd keepte. De Haarlemmer was veruit de beste man aan de kant van FC Twente en vormde in veel gevallen een sta-in-de-weg voor de Ajax-aanval.

Daardoor bleef het duel spannend en kon Julio Pleguezuelo zijn ploeg op gelijke hoogte zetten. Ryan Gravenberch verdedigde een corner bij de paal, maar legde de bal voor de voeten van de Spanjaard, die de bal langs Onana schoot.

Torjäger Huntelaar goud waard

Klaas-Jan Huntelaar, die nadrukkelijk in de belangstelling van Schalke 04 staat, viel vlak voor tijd in en blijkt nog altijd goud waard te zijn voor Ajax. Met zijn eerste balcontact schoot hij in de 89ste minuut raak na knap terugleggen van Haller. Twee minuten wist hij weer het net te vinden met een rake stift.

Met twee belangrijke goals schiet Huntelaar hoogstpersoonlijk langs FC Twente. Daarmee verstevigt Ajax de koppositie, omdat naaste concurrent PSV gisteren verloor van AZ (1-3).

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pierie, Pleguezuelo; Oosterwolde; Roemeratoe, Ilic ; Zerrouki; Cerny, Danilo, Menig

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Tadic, Haller, Antony