Huntelaar slaapt nog een nachtje over Schalke-transfer: "Zij hebben me harder nodig"

"Of Ajax het me gunt? Dat moet je Marc Overmars vragen. Ik denk het wel", ging Huntelaar verder." Huntelaar was dit seizoen al geen basiskracht meer en met de komst van Sebastién Haller werd de kans op speeltijd nog meer verkleind. "Maar uiteindelijk moet je proberen een goede keuze te maken, vooraf weet je het nooit. Waar ik naar neig? Lastig... Voor alles is wat te zeggen."

Nood aan de man

Die Königsblauen staan momenteel voorlaatste in de Bundesliga en zijn drastig op zoek naar een doelpuntenmachine. Huntelaar lijkt de aanwezen persoon te zijn om voor een ommekeer te zorgen in Gelsenkirchen. "Schalke zit wat meer in de problemen, zij hebben me harder nodig, dus dat is wat meer een gevoelskeuze. Ajax is wat stabieler en misschien wat mooier qua einde, met de mogelijke titel, het bekertoernooi en Europees voetbal. Natuurlijk is het moeilijk. Ik ben er nog niet zó ver uit, dat ik het al kan zeggen. Ik ga er nog een nachtje over slapen."