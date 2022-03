Feestelijke heropening gerenoveerd dorpshuis Abbenes na grandioze inzamelactie

De officiële heropening van het gerenoveerde dorpshuis Het Praatpunt in Abbenes trok vanmiddag een kleine honderd bezoekers. Onder het genot van een hapje en een drankje werd teruggeblikt op de geschiedenis van het gebouw en de renovatie. "De vloer, het plafond, de bar, alles was al dertig jaar oud."

Ook zonder pandemie had de renovatie niet direct kunnen beginnen. Daarvoor ontbrak simpelweg het geld, maar door geldgebrek laten ze zich in Abbenes niet kisten, zo bleek. "Er werd ongelooflijk veel georganiseerd", vertelt John over de acties die in het dorp werden opgezet om geld in te zamelen.

Toen Erica van den Berg in 2019 aantrad als beheerder liet ze er geen gras over groeien: het dorpshuis moest hoognodig een make-over krijgen. "Maar toen was daar corona", zegt haar echtgenoot en bestuurslid van de dorpsraad John van den Berg in zijn speech.

Het klussen in dorpshuis Abbenes kan eindelijk beginnen: de 100.000 euro is binnen

Het resultaat is een fris ogende en lichte ruimte met bar en moderne keuken waar tal van activiteiten kunnen worden georganiseerd. "Alleen de muziekinstallatie hang nog niet, omdat er een chiptekort is", aldus John. Om dat gemis goed te maken staat op het podiumpje - dat ook nog onder handen moet worden genomen - een reusachtige ghettoblaster.

Behalve van inwoners kreeg Abbenes ook een flink steuntje in de rug van andere partijen. In totaal kreeg het dorpshuis € 68.052 als bijdrage uit verschillende fondsen.

Na de inzameling heeft de renovatie opnieuw bewezen hoe groot de gemeenschapszin in het dorp is, want behalve professionele aannemers hebben ook tientallen dorpsbewoners als vrijwilliger de handen uit de mouwen gestoken.

Bromsnor

Penningmeester Theo (69) zit te glunderen. Hij was er al bij toen het dorpshuis een kleine halve eeuw geleden werd geopend. "Door bromsnor", verwijst hij naar de toenmalig wijkagent. "Daarvoor was het gebouw een school." Nadat het dorpshuis dertig jaar geleden volledig afbrandde, is het volledig herbouwd, maar onderhoud was sindsdien nauwelijks meer gepleegd. "Nu is het veel moderner."

Nu de renovatie achter de rug is, zijn de mogelijkheden uitgebreider, vertelt Erica. "Omdat we nu een hele nieuwe keuken hebben, met kookplaten, een hele grote oven, willen we voor ouderen en alleenstaanden gaan koken. Maar misschien ook voor jonge gezinnen, die het leuk vinden om gezellig met de ouderen mee te eten."