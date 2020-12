Bloembollen, pindakaas en cupcakes: alles uit de kast voor renovatie dorpshuis Abbenes

ABBENES - Dorpshuis 'Het Praatpunt' in Abbenes schreeuwt om een renovatie. Een groen uitgeslagen dak, een veroudere bar en keuken en een inboedel van ruim 26 jaar geleden. Voor de renovatie van het dorpshuis is echter een ton nodig. "Dat is veel geld", zegt beheerster van het gebouw, Erica van den Berg. En daarom wordt alles uit de kast getrokken om geld bij elkaar te krijgen.

Op dit moment staat de teller op 3177 euro. Dit geld is onder meer bij elkaar gebracht door donaties en ludieke acties. Zo is er met een sinterklaasactie 119,00 euro opgehaald, een actie waarbij lokale pindakaas is verkocht leverde bijna vijftig euro op en een tulpenbollen-verkoopactie bracht meer dan 300 euro in het laatje.

"Het is geweldig om te zien dat mensen juist in deze tijd geld over hebben voor de renovatie van het dorpshuis", vertelt beheerster Erica van den Berg aan NH Nieuws. "Buiten de coronacrisis om is december ook gewoon een hele dure maand."

Materiaal uit 1994

Erica neemt ons mee het dorpshuis in en laat zien waarom een renovatie zo hard nodig is: "Het materiaal dateert uit 1994, de koelkasten vreten energie en het is het gewoon allemaal net niet", vertelt ze. In 1994 is het dorpshuis na een brand opnieuw ingericht, maar daarna is er niets meer aan gebeurd. Het dak is groen uitgeslagen en er mankeert van alles aan de keuken.

Tekst gaat verder onder de foto.