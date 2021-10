Het klussen in dorpshuis Abbenes kan eindelijk beginnen: de 100.000 euro is binnen

"Dat we in nog geen jaar tijd ruim 100.000 euro bij elkaar hebben gekregen is onwerkelijk", vertelt de initiatiefnemer en beheerder van het dorpshuis, Erica van den Berg. Ruim een jaar geleden vertelde ze dat er minimaal een ton nodig was voor de renovatie: "En dat is heel veel geld", zei ze toen. Toch had ze er vertrouwen in en dat was vooral gebaseerd op de acties vanuit het dorp. Via de verkoop van onder andere bloembollen, pindakaas en cupcakes werd het geld ingezameld.

Tekst gaat verder onder artikel.