Toon debat in gemeenteraden is doorgaans 'harmonieus', maar verhardt richting verkiezingen

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de parlementaire omgangsvormen. Volgens Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet 'de geest weer in de fles'. Gemeenteraadsleden in Noord-Holland merken op dat toon in debatten richting de verkiezingen verhardt, maar er is geen sprake van een structureel patroon.

Ter voorbereiding op het debat had Kamervoorzitter Vera Bergkamp een notitie met de opiniërende toevoeging 'De geest moet weer in de fles' rondgestuurd. Volgens Bergkamp is de grens van wat nog respectvol of toelaatbaar is de afgelopen jaren steeds verder opgerekt. "Elkaar, bewindslieden en zelfs ambtenaren beledigen: ik kan dat met de beste wil van de wereld niet zien als waardig en in dienst van het vrije woord. Sterker nog: beledigingen en ruwe taal beperken het vrije woord."

Lokale politiek

Waar Bergkamp stelt dat er binnen én buiten de Kamer een groeiend gevoel van onbehagen over de verruwing in het parlementaire debat is, heeft GroenLinks-fractievoorzitter Lennart de Looze niet het idee dat de afgelopen vier jaar de debatten in de gemeenteraad van Amstelveen zijn verhard. "Waar dat precies door komt, weet ik niet. Er kunnen meerdere redenen zijn. Maar het zou ermee te kunnen maken hebben dat wij in Amstelveen geen massapartijen in de raad hebben."



Angelique Bootsman van Fractie Volendam in de gemeente Edam-Volendam ervaart de sfeer in de gemeenteraad als harmonieus. "Niet alleen met de raadsleden die je tegen het lijf loopt in het dorp, maar ook met de raadsleden uit andere kernen." Toch maakt Bootsman zich weleens zorgen. "We hadden vlak voor de verkiezingen een heel zwaar dossier. Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en de gemoederen liepen hoog op. Op een gegeven moment werd het echt persoonlijk. Dat kan niet. Je moet elkaar in altijd blijven vinden." Volgens Bootsman past die verharding in de tijdgeest; ze ervaart dat mensen korte lontjes hebben.



Ook Meis de Jongh, fractievoorzitter van de VVD in Bergen, is het opgevallen dat de toon veranderd is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Opeens vallen er dan harde woorden, zoals 'onbetrouwbaar'. Ook merkte ik persoonlijk dat er dingen op de vrouw werden gespeeld. Vooral op social media."