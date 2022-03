De Peiling: Ik ga op een lokale partij stemmen

De lokale partijen hebben hun populariteit te danken aan het feit dat ze diepgeworteld zijn in de plaatselijke politiek. "Deze verkiezingen vinden plaats in een dal van politiek vertrouwen, daarmee groeit het potentieel van lokale partijen ook weer,"zegt Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden in De Telegraaf.

Subsidie

Lokale partijen hebben – in tegenstelling tot de landelijke, in het parlement vertegenwoordigde partijen – geen recht op rijkssubsidie. Volgens John Bijl, directeur van het Periklesinstituut, gespecialiseerd in lokale democratie, is er sprake van een ongelijk speelveld waar geen argument voor valt te verzinnen. "Landelijke partijen gaan niet meehelpen aan het financieren van hun concurrenten en zij bepalen de regels. Zo plat is het," zegt hij in de Volkskrant.

Goed vertegenwoordigd

NH Nieuws en Kieskompas onderzochten in hoeverre inwoners van Noord-Holland vinden dat ze goed worden vertegenwoordigd door de lokale partij waar ze op stemden. Daar springt een gemeente er in het bijzonder uit: Den Helder. Daar deden maar liefst 8 lokale partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.