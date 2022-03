Op wie moet je stemmen in Enkhuizen? Bekijk hier het verkiezingsdebat terug

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart komen steeds meer op stoom. Gisteravond was in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen een verkiezingsdebat waar de elf partijen aan meededen. Dat kan je hier terugkijken.

De partijen gingen onder meer met elkaar in de debat over woningbouw, maar ook of het nodig is om belastingen te verhogen om ambities waar te kunnen maken. Daarnaast kwam ook ter sprake of Enkhuizen zelfstandig verder moet, of wellicht toch met andere gemeenten moet fuseren. En hoe zit het nou met de transparantie van de gemeente.

Isabel Broersen / NH Nieuws