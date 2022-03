Wat zeggen de cijfertjes? Excelsior voelt zich kind aan huis in Volendam

De week van de waarheid voor FC Volendam begint met de clash tegen Excelsior. De Rotterdammers zijn in het vissersdorp vaak op hun gemak, blijkt uit de statistieken. Wij nemen je mee langs een aantal opvallende feitjes over het duel tussen de koploper en de nummer drie van de eerste divisie.

Strijd om topscorerstitel Lange tijd leek het een gelijkopgaande strijd te worden tussen Volendam-spits Robert Mühren en Excelsior-spits Thijs Dallinga. Inmiddels is duidelijk dat de spits van Excelsior dit seizoen het net makkelijker weet te vinden. Dallinga heeft dit seizoen al 29 doelpunten gemaakt. Mühren ging dit seizoen ook even aan kop in het klassement, maar door zijn doelpuntendroogte van de laatste weken loopt de Volendammer inmiddels 7 goals achter. In de laatste ontmoeting tussen de twee ploegen waren uitgerekend Mühren en Dallinga de enige doelpuntenmakers (1-1).

Weer in topvorm Excelsior leek de weg even kwijt te zijn na de winterstop. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen verspeelde in het nieuwe jaar veel punten. 5 duels op rij werd er niet gewonnen, waardoor de achterstand op FC Volendam inmiddels 8 punten bedraagt (Volendam heeft één wedstrijd minder gespeeld). De laatste 4 wedstrijden hebben de Kralingers de smaak weer te pakken en werd 4 keer de volle buit gepakt.

Excelsior voelt zich thuis in Volendam

In competitieverband stond de wedstrijd tussen Volendam en Excelsior 21 keer eerder op het programma aan De Dijk. Waar Volendam in veel gevallen de boventoon voert in thuisduels, moet het in dit geval voor Excelsior het onderspit delven. De Rotterdammers stapten 9 keer als winnaar van het veld, Volendam deed dat 7 keer. 5 ontmoetingen in het vissersdorp eindigden in een gelijkspel. Vorig jaar verloor Volendam met 0-2 op eigen veld.

Darryl van Mieghem

In de huidige selectie van FC Volendam speelt één speler die het shirt van beide ploegen droeg. Darryl van Mieghem speelde van 2014 tot 2016 in Rotterdam. In de 54 wedstrijden bij Excelsior scoorde hij 5 doelpunten. Afgelopen zomer maakte Van Mieghem de overstap van De Graafschap naar Volendam.

