Ex-diamantair hoeft niet terug de cel in voor in scène zetten gijzeling

Diamantair Mischa van Gelder (55) is vandaag veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan 3,5 maand voorwaardelijk voor het in scène zetten van zijn eigen gijzeling en beroving eind 2016. De man heeft al 73 dagen in voorarrest gezeten en hoeft dus niet terug de cel in. Wel moet hij nog 240 uur taakstraf uitvoeren.

De man liet zijn familiebedrijf overvallen door criminelen, die sieraden ter waarde van 4,1 miljoen euro meenamen. Veel meer dan volgens Van Gelder was afgesproken, maar dat ontkent handlanger Danny S. Hij zegt dat de zakenman zelf miljoenen achterhoudt. 'Overvaller' S. hoeft ook niet meer de cel in: hij is veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 200 uur taakstraf.

Van Gelder gaf tijdens de zitting op 24 februari in de rechtbank van Amsterdam toe dat de financiële zorgen die hij destijds had te overzien waren, maar dat hij die in zijn hoofd een stuk groter had gemaakt. "Omdat ik mijn zorgen, angsten en spanningen niet uitte, werden die groter. Als ik er met één iemand over had gepraat, was het niet gebeurd. Ik heb iets verschrikkelijks gedaan", zegt Van Gelder in zijn verklaring.