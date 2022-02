OM eist twee jaar cel tegen juwelier voor nep-ontvoering: "Iets verschrikkelijks gedaan"

Diamantair Mischa van Gelder (56) hoorde vandaag een gevangenisstraf van twee jaar, met daarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen voor het in scène zetten van zijn eigen gijzeling en beroving eind 2016. Met zijn familie in de zaal vertelde de Amstelvener zichtbaar emotioneel wat hem ertoe dreef om familiebedrijf Van Gelder Diamonds te laten overvallen.

KaWijKo Media / Vivian Tusveld

Van Gelder geeft in de rechtbank van Amsterdam toe dat de financiële zorgen die hij destijds had te overzien waren, maar dat hij het in zijn hoofd een stuk groter had gemaakt. "Omdat ik mijn zorgen, angsten en spanningen niet uitte, werden die groter. Als ik er met één iemand over had gepraat, was het niet gebeurd. Ik heb iets verschrikkelijks gedaan", zegt Van Gelder in zijn verklaring. Tegen 'overvaller' Danny S. (30), die niet op de zitting verscheen, eist het OM anderhalf jaar waarvan ook een half jaar voorwaardelijk.

Vooral als de gevolgen voor zijn familie ter sprake komen, krijgt de ex-juwelier het te kwaad. Als de zogenaamde gijzelnemers er met de buit ter waarde van 4,1 miljoen euro vandoor zijn gegaan, belt hij eerst zijn dochter. Hij stamelt tegen haar dat de overvallers misschien ook voor haar gezin zullen gaan. "Ze is verschrikkelijk bang geweest", zegt Van Gelder snikkend over dat moment.

Wat is er gebeurd? Mischa van Gelder zou die bewuste 9 november op weg naar huis in een bocht zijn aangehouden door een man, die vervolgens een wapen trekt. Dit gebeurt in zijn eigen straat: Turfschip. De man dwingt de diamantair om samen met hem naar het hoofdkantoor van groothandel Van Gelder Diamonds, een paar straten verderop, te rijden. Hier staan nog twee overvallers klaar. Van Gelder moet de kluis openen. Vanaf daar lopen de verklaringen van Mischa van Gelder en Danny S., een van de overvallers, uiteen. Van Gelder zegt dat S. en zijn handlangers veel meer buit meenamen dan was afgesproken. "Zij gingen tekeer, dat hield niet op", verklaart hij. Volgens S. heeft Van Gelder zelf meegeholpen met het inladen van de juwelen en daarbij zelf nog een deel van de buit gehouden. Van Gelder houdt vol dat het hem alleen te doen was om het verzekeringsgeld. Daarvan was al 3,5 miljoen euro uitgekeerd. Dat bedrag is door van Gelder gebruikt om nieuwe waren voor zijn zaak te kopen. Toen de politie erachter kwam dat de overval in scène was gezet, heeft Van Gelder na enige weken bekend.



Ook het familiebedrijf, dat direct weer is overgenomen door vader Van Gelder Sr., heeft enorme schade geleden. Het bedrijf moest opdraaien voor de terugbetaling van het verzekeringsgeld plus de gemaakte onderzoekskosten. Van Gelder Sr. heeft er ook voor gezorgd dat zijn zoon met zijn vrouw in hun huis konden blijven wonen. De Officier van Justitie rekent ex-diamantair Mischa Van Gelder deze schade zeer zwaar aan. "De verdachte heeft enkel oog gehad voor zijn eigen situatie. Van Gelder had op talloze manieren tot inkering kunnen komen, maar heeft dit niet gedaan", aldus de officier. Ze neemt het hem ook kwalijk dat Van Gelder de afgelopen jaren geen baan heeft gezocht om Van Gelder Diamonds terug te kunnen betalen. Genoeg geleden Advocaat Peter Plasman vraagt de rechtbank met klem om Van Gelder 'niet weer naar de gevangenis te sturen.' Hij vindt dat zijn cliënt al genoeg heeft geleden. "Dit heeft al enorme gevolgen voor hem gehad. Hij heeft door zijn handelen zichzelf en zijn naasten geruïneerd." Daarnaast vindt Plasman dat de enorm lange wachttijd van vijf jaar voor behandeling van de zaak zwaarder moet worden meegewogen. Deze lange wachttijd is vooral veroorzaakt door de coronacrisis. Van Gelder zou erg onder deze wachttijd hebben geleden. "Het heeft vijf jaar lang als het zwaard van Damocles boven mijn cliënt gehangen, die iedere dag geconfronteerd werd met zijn schuldgevoel."

Buurtbewoners bang De nepontvoering heeft destijds ook op de buurt een grote impact gehad, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Een buurtbewoner laat weten dat de nepontvoering destijds als een complete verrassing kwam voor de buurt. Er waren ook geen vermoedens dat het slecht ging met de zaak. De heftige gebeurtenis veroorzaakte veel onrust in de buurt. "De situatie was eerst onduidelijk", vertelt de buurtbewoner. "Dat gaf geen plezierig gevoel. Ik heb destijds van andere buurtbewoners begrepen dat ze angst ervaarden. Toen duidelijk was hoe de vork in de steel zat, was dat natuurlijk over."

Quote "Hij heeft de hele buurt op stelten gezet, omdat hij geld moest voor zijn zooi" Anonieme buurtbewoner