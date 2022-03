Inschrijving Bloemendagen Anna Paulowna begonnen: "Het begint alweer te borrelen"

Na twee jaar wachten, kan er eindelijk weer een nieuwe editie van de Bloemendagen komen. Corona zat het evenement in Anna Paulowna en omgeving dwars maar sinds afgelopen vrijdag is de inschrijving geopend en kunnen de deelnemers zich weer aanmelden.

"We hebben tot nu toe zo'n twintig aanmeldingen", vertelt Linda van den Berg van het bestuur van de Bloemendagen. "En het zijn aanmeldingen in alle categorieën: jeugd, straten en bruggen, mozaïeken, bedrijven. Dat is heel mooi en we zijn natuurlijk heel blij dat we eindelijk weer aan de gang kunnen."

Tijdens het evenement, van 16 tot en met 20 april, zullen in heel Breezand en Anna Paulowna kunstwerken te zien zijn, gemaakt door de bewoners. Het evenement ontstond in de jaren 50 om meer toeristen naar de regio te trekken. "Het aantal inschrijvingen is niet veel anders dan in andere jaren. Misschien iets voorzichtiger, maar mensen hebben nog tot eind deze maand de tijd om zich aan te melden. Wij zijn er in ieder geval klaar voor", zegt Van den Berg.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van de organisatie. Daar moeten ze meteen ook aangeven van welke kleur en hoeveel hyacinten er nodig zijn. "Dan merk je altijd dat mensen rond deze tijd druk zitten te ontwerpen en te rekenen hoeveel materiaal ze nodig hebben. Vanaf dinsdag 12 april worden de bloemen uitgedeeld."

Het bestuur is tijdens de afgelopen twee Bloemendagen-loze jaren iets veranderd. "We hebben bijvoorbeeld een nieuwe voorzitter gekregen. Maar er zijn nog genoeg ervaren bestuursleden en het oude bestuur draait op de achtergrond nog mee. En het is de polder hè, als je wat wilt weten dan bel je gewoon."