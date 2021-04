Geen Bloemendagen, maar toch één portret: snowboarder Bibian Mentel in bloemen

Met toestemming van de Mentelity Foundation, de stichting van Bibian Mentel, is de ploeg aan de slag gegaan. Inclusief het voorbereidend werk zijn ze zo'n 200 uur bezig geweest.

"Per vierkante meter zijn ongeveer tienduizend bloemen nodig", zei Piet Heinsbergen, een van de prikkers, eerder deze week tegen NH Nieuws. "Het lijkt soms van 'dat doen we even', maar we hebben wel wat historie", vertelde Gabi Kesteloo. In haar schuur werd het portret gemaakt. "We zijn zes keer Nederlands kampioen geweest. Dit jaar is het alleen voor de lol."

Het kunstwerk is voor iedereen te bewonderen in de voortuin. Voor het portret staat een versierde snowboard. De makers hopen geld voor de stichting op te halen door op te roepen "LEEF" te sms'en naar 4004. Het geld gaat naar kinderen met een lichamelijke beperking.