Expeditie Noord-Holland: "Een heftruck rijden doe ik met pensioen. Lekker chillen"

Boer Ayoub uit Amsterdam gaat voor Expeditie Noord-Holland langs duurzame en innovatieve boeren. Waar komt ons voedsel vandaan en hoe worden tuinplanten gekweekt? In Noord-Holland zijn we als het om agrarische vernieuwing gaat koplopers in de wereld. In de tweede aflevering ziet Ayoub de voordelen van kweken op water. "Sla en paksoi op water? Helemaal lijp," aldus een verbaasde boer.

Tulpenkweker Niels Kreuk uit Andijk is een voorbeeld van een innovatieve ondernemer in Noord-Holland. Hij legt aan Ayoub uit: "Vroeger kweekte we op grond. Op water kweken is kosten- en milieutechnisch veel beter voor ons. Een tulp groeit normaal pas in april, maar nu zijn we in februari en hij groeit al, niet op grond maar op water, omdat we hem voor de gek houden in optimale omstandigheden."

BZN

De tulpen van Kreuk worden soms ook vernoemd naar beroemde Noord-Hollanders. Zo heet een tulp "Carola," vernoemd naar de voormalig zangeres van de legendarische Volendamse band BZN. Ayoub knippert met zijn ogen maar kent Carola en BZN niet. "Ik ken BZN echt niet. Maar ja ze (Carola) heeft wel een bloem naar haar vernoemt. Ze loopt wel 2-0 voor." De tulpenkweker komt op een idee: "Nou we moeten nog een rode tulp een naam geven. Maar om hem nou Ayoub te noemen?" Boer Ayoub reageert adrem: "Nee, geen rode."

Gewoon chillen

Als Ayoub bij het tulpenbedrijf op een vorkheftruck zit: "kan hij niet harder. Ik denk dat dit wel goed pensioenwerk voor mij zou zijn. De hele dag zitten en dan gewoon chillen." Boer Ayoub vraagt zich af of het mogelijk is om ook voedsel op water te kweken. In Warmenhuizen kweekt men paksoi en sla op water. Willem Bas van B4Agro legt uit dat de planten ook in een vertical farm groeien op letverlichting, oftewel kunstlicht. Als Bas de lampen aanzet schrikt Ayoub een klein beetje: "ik ben helemaal aan het spacen."

Geraniums

Bij het Noord-Hollandse Allplant ziet Ayoub hoe tuinplanten worden gekweekt in het lab. Met zogenaamde weefselkweek worden plantjes vermenigvuldigd. Eigenaar Simon Gootjes: "Ze worden daarna in onze kassen worden opgekweekt tot een jonge plant en bij de kwekers tot een grote plant voor onder meer de tuincentra." Ayoub mag meehelpen in het lab. "Je bent hartstikke jong maar je zit nu al achter de Geraniums," aldus medewerker Dirk Hardeman. "Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik voel de vibe wel," aldus een enthousiaste boer Ayoub.