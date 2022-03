Boer Ayoub in nieuwe podcast: "Deze kaas zou voor in de tosti wel lijp zijn. Met ketchup"

Boer Ayoub is bij NH Nieuws niet alleen te zien in de vierdelige serie Expeditie Noord-Holland met Ayoub. Deze is nu ook te beluisteren in een splinternieuwe gelijknamige podcast. In deze humorvolle audioversie gemaakt door presentator en regisseur Koen Bugter laat Ayoub nóg meer in zijn ziel kijken: wat motiveert hem om voor dag en dauw van Amsterdam naar het platteland te reizen om de koeien te melken? En waarom wil hij zo graag een eigen boerderij?