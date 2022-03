Grote blijdschap bij rentree van scorende Bensabouh: "Je ziet alleen maar vreugde"

Zijn laatste wedstrijd voor Telstar speelde hij op 26 oktober van het vorig jaar. In de beker tegen Kozakken Boys liep Anwar Bensabouh een meniscusblessure op. Vanavond maakte hij in de slotfase van het duel tegen TOP Oss (2-2) zijn rentree. Eentje om in te lijsten, want Bensabouh scoorde de gelijkmaker. In de 83e minuut kwam hij in de ploeg.