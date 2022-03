Schitterend doelpunt van Anwar Bensabouh in blessuretijd helpt Telstar aan een punt

Door een schitterend doelpunt van Anwar Bensabouh in de 93e minuut heeft Telstar een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen TOP Oss. In Velsen-Zuid eindigde het duel om de twaalfde plaats in 2-2. Rein Smit maakte het andere doelpunt voor de Witte Leeuwen.

De beginfase was prima voor de ploeg van Andries Jonker, die koos voor een 3-5-2-formatie. Het aanvalsduo Smit/Van Velzen werd regelmatig gevonden en dat resulteerde in een aantal mogelijkheden. In de twintigste minuut was het ook raak voor Telstar na knullig balverlies bij TOP Oss. Smit nam de bal over, ging langs de keeper en scoorde knap vanuit een moeilijke hoek: 1-0.

Telstar leek door te kunnen drukken, maar naar mate de wedstrijd vorderde kwamen de Ossenaren beter in de wedstrijd. Giovanni schoot nog net over, maar verder was het vooral TOP Oss wat de klok sloeg. Vlak voor rust resulteerde dat in de gelijkmaker. Jearl Margaritha haalde de achterlijn na een knappe actie en zag Joshua Sanches scoren uit zijn voorzet.

Achterstand door Tejan

Ook aan het begin van het tweede bedrijf had Telstar het lastig met de ploeg van trainer Bob Peeters. Doelman Ronald Koeman jr. had een katachtige redding in huis na kopbal van Kaj Tejan, maar even later was het wel raak. Geboren Amsterdammer Tejan kon zomaar doorlopen in de tegenstoot en via het hoofd van Özgür Aktas ging de bal erin.

In de slotfase probeerden de Noord-Hollanders de 2-2 af te dwingen door opportunistischer te voetballen, maar de lange ballen leverden niet echt grote kansen op. TOP Oss werd wél gevaarlijk in de counter. Dean Guezen besliste de wedstrijd niet voortijd, omdat hij de lat raakte.

Geweldige gelijkmaker in slotminuut

En dat werd de bezoekers in de extra tijd fataal. Invaller Bensabouh, die zijn rentree maakte na weken blessureleed, bracht het stadion in extase door op schitterende wijze de gelijkmaker te maken. Door het punt blijft het verschil in de strijd om de twaalfde plaats twee punten in het voordeel van TOP Oss. Telstar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.