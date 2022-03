Frituursnacks worden een flink stuk duurder, branche luidt de noodklok

Een kroket, kaassoufflé of patat wordt flink duurder. De frituurbranche maakt zich zorgen en luidt de noodklok. De energiekosten zijn namelijk torenhoog en door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen nog verder. Zaanse ondernemer Fred Voskuil houdt de prijsstijgingen dagelijks nauwlettend in de gaten: "Het is onvoorstelbaar waar dit naartoe moet gaan."

Fred Voskuil, beter bekend als Fred Kroket uit Westzaan, weet niet hoe hij als ondernemer op de prijsstijgingen moet inspelen. "Moet je dan elke week je prijs veranderen om je marges goed te houden?", vraagt de ondernemer zich bij NH Radio af.

Niet alleen de energierekening, ook de sausen zijn duurder geworden. Fred: "De mayonaise, de vetpotten, die vliegen de pan uit. Ze zijn twee weken geleden met 35 procent in prijs gestegen."

Paniek

Fred klinkt nog rustig, maar veel ondernemers zijn in paniek volgens Frans van Rooij, directeur van de Vereniging Professionele Frituurders. "De energierekening was in sommige gevallen al verdriedubbeld, maar wordt nu echt onbetaalbaar. Door de oorlog in Oekraïne schiet de gasprijs nog verder omhoog. Een gemiddelde buurtcafetaria was een jaar geleden 1200 euro per maand kwijt aan gas en stroom, nu is dat ruim 3600 euro."

Om er nog iets aan over te houden moeten de kroketten duurder worden. Fred: "Ik denk dat wij rond € 2,20 - € 2,30 gaan zitten." Vorig jaar kostte een kroket bij Fred € 1,80. De ondernemer neemt dan ook geen enkel risico: "Ik ga straks gelijk weer frituurolie bestellen, want inderdaad, de prijzen schieten omhoog en de prijs die je deze week betaalt, dat is niet de prijs die je volgende week gaat betalen. Om dat weer voor te zijn gaan we maar weer een pallet bestellen."

Noodkreet

De Vereniging Professionele Frituurders roept het ministerie van Economische Zaken op om in actie te komen. "Het coronaherstelplan staat al op de agenda om besproken te worden, maar dat is nog niet in gang gezet. Nu worden ondernemers alweer met de volgende crisis geconfronteerd. Meerdere horecazaken krijgen hiermee te maken, maar frituurzaken worden het hardst geraakt. Als er geen steun komt, ben ik bang dat veel bedrijven dit niet overleven."