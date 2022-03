Discussieavond over gezondheid in IJmond uitgesteld: "Nóg beladener dan gedacht"

De toekomstige leefbaarheid in de IJmond is eens te meer een heikel onderwerp gebleken. Een thema-avond vanavond met dat onderwerp in het Kennemertheater gaat toch niet door. Sam van Leeuwen van organisator Bibliotheek IJmond Noord legt uit: "Uit vragen en opmerkingen bleek dat het onderwerp misschien toch nóg beladener is dan we al dachten. Toen besloten we dat we meer tijd moeten nemen het goed te organiseren."

Twee weken geleden kondigde de bibliotheek de 'laagdrempelige ontmoeting' aan met als onderwerp: de toekomstige leefbaarheid in de IJmond. Verschillende sprekers zouden daarbij op het podium in debat gaan, en inwoners van de IJmondgemeenten waren van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en mee te praten.

Een mooi, maar ook een noodzakelijk plan, zo vond de bibliotheek die, zoals Van Leeuwen zegt, 'maatschappelijk betrokken probeert te zijn'.

Zeker na het laatste RIVM-rapport, waaruit blijkt dat een groot deel van de schadelijke stoffen in de IJmond bij Tata Steel vandaan komen, en dat uitstootmetingen van Tata Steel en het RIVM soms wel tot een factor honderd verschillen.

Vast aan akkoorden en belangen

Van Leeuwen: "Op sociale media krijg je toch het gevoel dat er verschillende kampen zijn. Terwijl als je in de praktijk kijkt, of op straat, dan is dat beeld vaak veel genuanceerder."

En dus wilde de bibliotheek haar kernfunctie 'ontmoeting en debat' eer aandoen om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Zelf wil de bibliotheek nadrukkelijk een neutrale partij zijn.

Van Leeuwen: "Wellicht dat partijen zich eerder bij elkaar kunnen vinden als het debat over de toekomst gaat, en niet over het nu. In het heden zitten ze vaak vast aan allerlei akkoorden en belangen. De toekomst kunnen ze grotendeels nog zelf invullen. En de partijen stonden er ook voor open."

Maar vorige week zette de organisatie toch een streep door de avond.

Te veel op werkgelegenheid

"We merkten dat we meer tijd moesten nemen voor onze programmering", erkent Van Leeuwen. "We hadden het deelnemersveld zo goed als rond, maar we vroegen ons af: is het eigenlijk in balans? En nadat het onderzoek van het OM naar Tata startte, die eigenlijk voor nog meer verdeling van inwoners zorgde, werd het nog meer beladen. Hebben we alles wel onder controle? Kunnen we er volledig achter staan dan?"

"Toen kregen we her en der van inwoners en op sociale media toch wel het verwijt dat het te veel zat op werkgelegenheid, en te weinig op natuur en milieu. Terwijl wij streven naar evenwicht."

Nu gaat de bibliotheek evalueren hoe de avond 'beter en met een evenwichtig programma' georganiseerd kan worden. De organisatoren gaan volgens Van Leeuwen uit van een nieuwe datum in de zomer. Dat die er gaat komen is zeker: "We hebben wel gemerkt dat er veel belangstelling is voor een laagdrempelig debat, en daar zijn we blij mee."