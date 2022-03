Oekraïense vluchtelingen welkom in Alkmaar: "Als de vraag komt, moeten wij er klaar voor zijn"

De gemeente Alkmaar is bereid tientallen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Volgens wethouder Pieter Dijkman kan de gemeente binnen enkele dagen dertig vluchtelingen een dak boven het hoofd bieden. Op lange termijn gaat het om 'enkele tientallen' vluchtelingen en wordt er nog gezocht naar kleinschalige locaties. "We willen de menselijke maat hanteren dus niet met zeshonderd mensen bij elkaar", aldus Dijkman.

Door de oorlog in Oekraïne proberen grote aantallen burgers uit het land te vluchten. Volgens de Verenigde Naties zouden al meer dan 600.000 inwoners Oekraïne zijn ontvlucht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft volgens wethouder Dijkman de regie als het gaat om de opvang van vluchtelingen. "Wij hebben nog geen concreet verzoek gekregen maar als de vraag komt dan moeten we er klaar voor zijn."

En die opvang moet volgens de gemeente Alkmaar kleinschalig gebeuren. Het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg, dat eerder werd gebruikt voor de opvang van asielzoekers, valt daardoor af. Ook wil Alkmaar de vluchtelingen verdelen over de hele gemeente. "Het leeft enorm onder onze inwoners en ook in de dorpen zijn er veel initiatieven om de mensen in Oekraïne te helpen. We moeten ze hier dan ook bij betrekken", aldus Dijkman. "Ik denk dat dat erg gewaardeerd wordt."

Sentiment

Burgemeester Anja Schouten erkent dat het sentiment over de opvang van Oekraïense vluchtelingen anders is dan bij het huisvesten van statushouders of asielzoekers. "Er wordt vaak gesproken over opvang van vluchtelingen in de regio maar nu is Europa de regio. We moeten die mensen snel een veilig dak boven het hoofd bieden. Dit zijn ook mensen die echt de intentie hebben om snel weer terug te gaan als de oorlog voorbij is."

Hoeveel en wanneer Oekraïense vluchtelingen naar Alkmaar komen, is nog niet bekend. Er zijn wel al locaties op het oog voor de opvang maar welke dat zijn, wil wethouder Dijkman nog niet zeggen. "De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang."