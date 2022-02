Nederlands luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen

KLM is ook gestopt met het aanbieden van vluchten in samenwerking met Aeroflot. De twee maken allebei deel uit van het Skyteam-samenwerkingsverband van in totaal 19 luchtvaartmaatschappijen. Voorlopig kunnen passagiers niet meer via KLM een Aeroflot-vlucht boeken naar tien Russische bestemmingen.

Toestel gestrand

Vanmiddag vertrok op Schiphol de laatste reguliere lijnvlucht van Aeroflot met een grote omweg naar Moskou. Een groot deel van Europa had al haar luchtruim gesloten voor Russisch vliegverkeer.

Een Airbus A320 van Aeroflot is daarom ook gestrand op Schiphol. Dat toestel was op weg naar Dusseldorf, maar zou daar niet meer mogen vertrekken van de Duitse overheid. Het is niet bekend wanneer en of de Airbus weer terug naar Moskou vliegt.