West-Friese spoorwerkzaamheden lopen op schema: "Zijn op acht locaties tegelijk bezig"

Inmiddels is het dag vier van de werkzaamheden. Jaco Koster, bouwmanager bij ProRail kijkt tevreden toe. "Alles gaat volgens planning. Veel onderdelen zijn aan het einde van hun levensduur. De software van de treinbeveiliging is al dertig jaar oud, en toe aan een upgrade. Hetzelfde geldt voor het spoor en de wissels. Die moeten vervangen worden om de komende jaar weer treinen te kunnen laten rijden."

Acht locaties tegelijk

De grootste uitdaging is niet zozeer het werk zelf, maar wel de logistieke puzzel. De werkzaamheden moeten namelijk deze week, de voorjaarsvakantie, zijn afgerond. "We zijn op acht locaties tegelijk bezig. En de samenwerking en afstemming tussen diverse aannemers is van belang. In zeven dagen zijn we met vier aannemers, en een boel onderaannemers bezig. We hebben de werkzaamheden geclusterd om de overlast voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden.

Vanaf maandag rijden er weer treinen tussen Enkhuizen en Hoorn. Tot die tijd worden bussen ingezet.