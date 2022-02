Flinke onderhoudsbeurt aan spoor, een week lang geen treinen in en rondom Hoorn

Vanwege een groot onderhoud aan het spoor rijden er vanaf maandag 21 tot en met maandag 28 februari geen treinen in en rondom Hoorn. NS zet extra bussen en taxibusjes in. Ook de trajecten tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal ondervinden hiervan hinder.

Gerrit Serné/ProRail

Vanaf 21 februari gaat bouwbedrijf Dura Vermeer, in opdracht van ProRail, diverse werkzaamheden uitvoeren aan het spoor in en rondom Hoorn. "Deze periode is gekozen in verband met de voorjaarsvakantie, waardoor er minder reizigers zijn", verklaart wethouder Samir Bashara deze keuze. De NS verwacht dat reizigers tussen Amsterdam, Alkmaar en Hoorn ongeveer een half uur vertraging oplopen door het gestremde treinverkeer. Werkzaamheden Onder andere de wissels, ballastgrind, dwarsliggers en spoorstaven worden ter hoogte van Kievit/Spant en Commandeur Ravenstraat vernieuwd. Ook treinbeveiligingssystemen richting Enkhuizen en relaiskasten op het emplacement van Hoorn worden vervangen.



"Deze werkzaamheden zijn nodig, omdat delen van de infrastructuur het einde van hun levensduur naderen en daarom vernieuwd moeten worden", licht woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail toe. "We proberen werkzaamheden altijd zo veel mogelijk samen te pakken, zodat de overlast voor reizigers, vervoerders en omwonenden zo beperkt mogelijk is." De NS zet bussen in en heeft het Park and Ride-terrein omgetoverd tot tijdelijke haltes. In Hoorn vertrekken die vanaf zowel de noord- als aan de zuidzijde van het station. Bij station Kersenboogerd stoppen de bussen bij de bestaande halte.

Spoorwegovergangen afgesloten De spoorwegovergangen op de Maasweg, Liornestraat en Koepoortsweg zijn op de volgende momenten afgesloten. Maasweg: van maandag 21 februari 04.00 tot woensdag 23 februari 07.00 uur. Auto's worden omgeleid via de Rijnweg en de IJsselweg. Fietsers en voetgangers via de tunnel bij het Betje Wolffplein.



Liornestraat: van dinsdag 22 februari 23.00 tot donderdag 24 februari 15.00 uur. Auto's worden omgeleid via het Keern.



Koepoortsweg: van woensdag 23 februari 06.00 tot donderdag 24 februari 15.00 uur. Het uitgangspunt is dat er maar één spoorwegovergang tegelijkertijd dicht is, benadrukt woordvoerder Martin Schuijt. "Echter is er één moment waarbij de spoorwegovergang Liornestraat en Koepoortsweg tegelijkertijd zijn afgesloten."



Dit moment is woensdagochtend 23 februari van 06.00 tot 10.00 uur. Fietsers en voetgangers worden dan omgeleid via het Keern.

Aangepaste dienstregeling volgt later.