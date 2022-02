Reizigers goed voorbereid op onderhoud treinspoor: wel onduidelijkheid in Grootebroek

Treinreizigers bleken vanmorgen goed voorbereid op het groot onderhoud op en aan het spoor in West-Friesland. Daardoor reden er bussen tussen Enkhuizen en Hoorn. Alleen bij station Bovenkarspel-Grootebroek was er onduidelijkheid voor zowel buschauffeurs en reizigers.

Want waar bij de andere stations de opstapplek voor de bus er direct naast is, is dat niet zo bij Bovenkarspel-Grootebroek. Daar is gekozen voor opstaphaltes even verderop, aan de J.N. Stuifbergenlaan. Daarmee moet voorkomen worden dat de bewoners van de naastgelegen Spoorsingel overlast ondervinden.

Ondanks de borden die de route aangeven wachten veel passagiers bij het station. "Oh, dat wist ik niet", zegt één van hen. De verwarring wordt groter dan niet veel later toch een bus stopt voor het station. Iets wat niet de bedoeling is. De wachtende reizigers stappen in, en de bus rijdt vervolgens weg via de Spoorsingel. En het is zeker niet de enige bus die de verkeerde route rijdt.

Irritatie bij omwonenden

"En gewoon rijden ze bij ons de straat in", vertelt Lita Bakker die woont aan de Spoorsingel geïrriteerd. "En nog best wel hard ook. Onze huizen niet geheid, dus er komen scheuren in de huizen, de ramen gaan kapot. Er zijn met de gemeente en de NS afspraken over gemaakt dat de bussen hier niet zouden komen. Ik hoop maar dat het gewenning is."

NS-Woordvoerder Carola Belderbos laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat het inderdaad tegen de afspraak is. Ze verwacht ook dat veel mensen moeten wennen aan de tijdelijke situatie. "Maar het is niet de bedoeling natuurlijk. We gaan de busmaatschappij hier op aanspreken. Ook hebben de bewoners zelf het nummer gekregen van de busmaatschappij, dus die kunnen ze ook direct bellen."



Tekst gaat verder onder de foto