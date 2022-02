Kunstenaars in het spoor van Frida Kahlo: "Wat Frida kan kunnen wij ook"

Tientallen portretten van Frida Kahlo kijken je aan op de expositie in het Kunstatelier in Purmerend. Zeer verschillend en allemaal met een verhaal. Dertien kunstenaars met een beperking hebben zich wekenlang bezig gehouden met de wereldberoemde schilder. "Het eindresultaat mag er zijn", zegt begeleider Ingrid van Melsfort. "Het is gewoon fantastisch", vult Veerle T'jampens, de andere begeleider aan.

Tang wist voor het begin van het project niet echt iets over Frida maar door er over te lezen en een documentaire te bekijken, kreeg hij een beeld van haar. Hij noemt haar 'sneu' omdat ze zo'n moeilijk leven heeft gehad. Met kinderpolio, een verlamming door een ernstig verkeersongeluk en altijd veel pijn. "Haar lichaam gaf het op, maar geestelijk..."

Kar-Hang Tang heeft zijn 'Frida' verwerkt in zowel een glazen schaal als in een schilderij. "De schaal was al in vijf minuten verkocht", glundert hij trots. Heeft hij een idee hoe dat komt? "Ja", zegt hij vol zelfvertrouwen, "het is zó prachtig."

Die enorme kracht van Frida Kahlo ziet ook Steven de Haan. "Ze is een kleurrijk persoon met leed. En juist dat kleurrijke en dat leed heb ik in zwart-wit in portretten teruggebracht." Hij roemt haar doorzettingsvermogen: "De wilskracht om er toch wat van te maken. Dat boeit me het meest." En hij hoopt dat hij zelf ook een beetje van die wilskracht heeft meegekregen. Hij tobt nog steeds met het overlijden van zijn moeder, drie jaar geleden. "Hoe moeilijk dat ook is, ik moet door. Frida ging ook altijd door."

Goed gelukt

Ziggy Prins kan niet zo goed als Steven verwoorden waarom hij zijn Frida zo geschilderd heeft. Het is een heel groot schilderij en hangt bijna tegen het plafond aan. In felle kleuren: paars haar met een gele lok, een slordige, roodgestifte mond en doorlopende wenkbrauwen. "Nageschilderd van een plaatje, "zegt Ziggy en hij vindt het 'zeer goed gelukt'. En dat is het zeker. Met zijn armen over elkaar kijkt hij voldaan naar boven.

De kunst is de komende weken te zien en te koop van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur in het Kunstatelier Wie alle kunstwerken wil hebben kan een memory-spel kopen. Tot 7 maart zijn de werken te zien en te kopen.