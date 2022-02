Lichtkunstenares Tamar Frank maakt 't Gooi een beetje mooier

Vanuit de verte is het lichtkunstwerk van Tamar Frank op station Hilversum al te zien. Fel groen of pulserend hel licht. "Ik zie het als een soort baken, een vuurtoren maar dan niet voor de scheepvaart, maar voor treinen en alle mensen in Hilversum" zegt de kunstenares. De lichtinstallaties van Tamar Frank zijn op verschillende plekken in 't Gooi te bewonderen. In het cultuurmagazine Culture Club een portret van haar.

Een van de kunstwerken van Tamar is te zien onder het Ecoduct Laarderhoogt over de Naarderstraat bij Laren. Aan het plafond van het viaduct heeft ze lichtlijnen geplaatst die van kleur veranderen. "Ik heb geprobeerd om een verbinding te maken tussen de dieren die over het ecoduct lopen en het autoverkeer dat eronderdoor rijdt", vertelt ze. De lichtinstallatie zorgt voor een spectaculair effect en verandert het grijze betonnen viaduct in een soort dance club, waar helaas alleen passerende automobilisten van kunnen genieten.

Waar andere kunstenaars werken met verf of hakken in steen, werkt de Hilversumse kunstenares Tamar Frank met licht. "Het is niet zo dat ik in mijn atelier loop te knutselen met lampjes, hoor", zegt ze met een glimlach op haar gezicht. "Eerst komt er een idee en maak ik een ontwerp. Het gaat mij erom wat licht met een ruimte doet, hoe het een ruimte beinvloedt en dat je als kijker de ruimte anders gaat ervaren."

Tamar groeide als klein meisje op in Blaricum, maar verhuisde als kind met haar hippie-ouders naar Ibiza. Op het kleurrijke, warme Spaanse eiland bracht ze haar puberteit door. "Soms denk ik wel eens dat ik met licht ben gaan werken omdat ik terug in Nederland het licht en de kleur van Ibiza zo miste", zegt Tamar. "Vooral de winters in Nederland vind ik moeilijk. Alles is zo grijs en kil dan."

In haar atelier in Blaricum hangt een portret van Tamar als meisje van vijf. Ze kijkt met grote, verwonderde ogen de wereld in. "Ik was een dromerig meisje en leefde in een eigen droomwereld", aldus Tamar. Nu is ze een volwassen vrouw die succesvol is in de kunstwereld. Toch probeert ze iets van dat kind in zich te bewaren. "Het is belangrijk dat je als kunstenaar iets van die onbevangen, kinderlijke blik op de wereld behoudt", zegt ze. "Met mijn kunst probeer ik mensen ook op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken. En daarbij is verwondering belangrijk."