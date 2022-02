Krijtbordkunstenaar Werner blij met versoepelingen horeca: "Twee slechte jaren achter de rug"

"De horeca durft weer te investeren, het vertrouwen is terug", aldus Haarlemmer Werner Kettmann. Hij is krijtbordkunstenaar en zijn kunstwerken gaan voor negentig procent naar restaurants en café's. Nu alles weer terug lijkt te keren naar 'normaal', kan ook hij twee zeer magere jaren achter zich laten.

Er breken weer betere tijden aan voor krijtbordkunstenaar Werner Kettmann - NH Nieuws

De nog lege krijtborden staan in de huiskamer en overal om hem heen liggen verf- en krijtstiften. Werner begint vanmorgen aan één van zijn nieuwe opdrachten. "Op dit bord komt een flesje olijfbier te staan. Dat is helemaal in momenteel, het is voor een grand café in Heemskerk", vertelt hij. Inmiddels heeft hij van verschillende horecaondernemers in en rond Haarlem weer opdrachten binnengekregen. Zijn krijtborden komen meestal bij de ingang te staan of aan een muur te hangen in het café of restaurant.

Eén van de creaties van Werner Kettmann - foto: Werner Kettmann

Werner heeft zelf ook altijd in de horeca gewerkt, maar gooide een paar jaar geleden het roer om. Hij voelde zich niet meer thuis achter de bar, hij miste steeds meer het respect bij zijn gasten. Tekenen kon hij altijd al goed en hij stoorde zich vaak mateloos aan de krijtborden bij café 's en restaurants. "Vaak ziet het er niet uit. Het staat scheef of het is gewoon niet leesbaar. Terwijl het je visitekaartje moet zijn! Als gast wil je juist wel ergens naar binnen als er iets netjes op een bord of een raam staat." Kopjes koffie bij de tekst 'Dat kan ik veel beter', dacht de Haarlemmer. "Naast de teksten, teken ik er ook bij. Een kop koffie, een glas of een fles wijn. De opdrachtgever vraag ik eerst meestal om een schets te maken en de rest vul ik in met mijn eigen creativiteit. Meestal moet het dan even zo'n drie dagen 'rijpen' in mijn hoofd en dan weet ik precies welke kleuren en afbeeldingen er op moeten komen te staan." Hij gebruikt verschillende lettertypes, afhankelijk van wat de opdrachtgever wil uitstralen. Tekst loopt door na foto

Krijtbordkunst van Werner Kettmann - Werner Kettmann

"Ik doe ook aan 'nazorg'", vertelt Werner. "Soms zie ik wel eens dat de kleur geel wat lichter is geworden door de zon en dan tip ik het vrijblijvend even aan." Als je hem vraagt naar het woord wat hij tot nu toe het vaakst op een bord heeft gezet, heeft hij snel zijn antwoord klaar. "'Welkom'. Als dat in een knap handschrift staat, voel je je ook meteen welkom." Fan van Ireen Wüst Werner is blij dat hij eindelijk weer veel kan tekenen op zijn zwarte krijtborden, maar vandaag onderbreekt hij zijn werk wel even voor de allerlaatste Olympische schaatswedstrijd van Ireen Wüst. Hij is groot fan en heeft op het raam, naast de voordeur, een enorme afbeelding van Nederlands meest succesvolle Olympiër ooit getekend. "Haar gouden plak kwam zo onverwachts voor mij. Die emotie van haar na afloop, tijdens dat interview, dat raakt me. Ik vind het een goud wijf." De buurt en mevrouw Kettmann vinden de afbeelding van Wüst ook mooi. "Maar ze vroeg wel of ik haar een beetje richting de zijkant van het raam wilde tekenen, want dan kan ze ook nog naar buiten kijken", lacht Werner.

Ireen Wüst op het raam bij Werner Kettmann thuis - NH Nieuws / Paul Tromp