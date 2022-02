Ontketende kogelstootster Jessica Schilder voegt zich met nieuw record bij wereldtop

Een week nadat Jessica Schilder het Nederlands record kogelstoten na 24 jaar uit de boeken stootte , is het weer raak. De 22-jarige Volendamse kogelstootster deed vanmiddag in Apeldoorn een wereldstoot van 19 meter en 72 centimeter en verbetert daarmee opnieuw het Nederlands record.

Op een speciaal belegde limietwedstrijd in Omnisport in Apeldoorn streden Jessica Schilder en Benthe König tegen elkaar. In de eerste poging ging het record er al aan met een afstand van 19,48 meter. In de tweede stoot deed Schilder daar nog een schepje bovenop en reikte tot 19,72 meter.

Met deze prestatie noteert Schilder op dit moment de seizoensbeste afstand. Wereldwijd stootte niemand dit seizoen verder dan 19,72 meter. Indoor is de worp van Schilder wereldwijd de verste in zes jaar tijd.

Volgende week hoopt Schilder de Nederlandse indoortitel kogelstoten te prolongeren. In 2020 en 2021 werd ze al eerder Nederlands kampioen. Eind maart neemt Schilder ook deel aan de WK indoor in Belgrado (Servië).