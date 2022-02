Magistrale Irene Schouten draagt Nederlandse vlag bij sluitingsceremonie Spelen

De sporters van TeamNL die nog in Beijing zijn en een aantal begeleiders vertegenwoordigen zondagavond ons land bij de sluitingsceremonie in het Vogelnest-stadion. Verheijen: "Het bijwonen van de sluiting van de Spelen is een memorabel moment dat maar voor weinigen is weggelegd. Ik hoop dan ook van harte dat onze sporters genieten van deze bijzondere belevenis en een herinnering voor het leven gaan meemaken."

IJskoningin

Schouten won drie keer goud op de Olympische Spelen in Peking. De Noord-Hollandse zegevierde op de 3.000 meter en 5.000 meter en vandaag op de massastart. Met ook nog een bronzen plak op de ploegenachtervolging was ze de meest succesvolle Nederlandse olympiër op de Winterspelen ooit.