Irene Schouten pakt derde olympische medaille: brons op ploegenachtervolging

Samen met Ireen Wüst en Marijke Groenewoud reed Schouten de 'troostfinale', omdat Nederland eerder op de dag in de halve finales werd uitgeschakeld door Canada. Nederland was daarom veroordeeld tot de B-finale met als hoogst haalbare de bronzen medaille.

In de rit tegen het zwakker geachte Rusland moest Wüst als eerste de Nederlandse trein op gang brengen. Dankzij de zesvoudige olympisch kampioene nam Nederland gelijk een voorsprong en gaf deze in het vervolg van de rit niet meer uit handen. Groenewoud, die Antoinette de Jong verving in de finale, bleef goed in het spoor van Wüst en Schouten. De 29-jarige Schouten moest in de laatste rondes de klus klaren en deed dat voortreffelijk. Uiteindelijk hadden de Nederlandse vrouwen op de streep een ruime voorsprong op Rusland.

Gouden medailles

Het brons op de ploegenachtervolging betekent de derde medaille voor Irene Schouten op deze Olympische Spelen. De Hoogkarspelse behaalde namelijk eerder al goud op de 3.000 en 5.000 meter. Ook komt Schouten aanstaande zaterdag nog in actie op de massastart.