Texelse horeca-ondernemers nemen de schade op na Eunice: "Dit is waardeloos"

Cafe de Kombuis in de Haven van Oudeschild had schotten geplaatst om het water buiten te hadden. Met succes: "Aan de buitenkant stond dik een meter water. Als het misgaat is het heftig maar we zijn het gewend", vertelt eigenaar Jacco Vermeulen.

Strandpaviljoen Paal 15 had minder geluk. "Wij hebben nogal wat schade. Terrasschotten zijn kapot en een deel van de riolering is weggespoeld. Ook is een internetmast omgewaaid. Eerste hadden we Corrie en nu dit. Dit is waardeloos", vertelt Méline van der Honing.