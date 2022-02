Eunice houdt huis in Haarlemmermeer en Amstelland: dit is de schade in de regio

Met uitschieters tot 120 kilometer per uur raast Eunice vanmiddag over het land. Dat zorgt op meerdere plekken voor problemen, waarover we je in dit verhaal bijpraten.

Aan de Olympiadelaan in Amstelveen is een boom op een auto gevallen. Daarbij is een inzittende bekneld geraakt. De hulpdiensten proberen het slachtoffer te bevrijden. Op de A9 is een gekantelde vrachtwagen bovenop een personenauto terechtgekomen. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd, maar hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend. Glas en kozijnen uit trapportaal De storm heeft vanmiddag niet alleen het glas, maar ook de kozijnen van een trapportaal van een appartementencomplex in de Franklinstraat in Badhoevedorp vernield.

Boom rukt kade mee Op de Ouderkerkerkade heeft een omgeblazen boom in z'n val een stuk kade meegenomen, blijkt uit beelden van onze mediapartner AAN! Amstelveen.

Eunice heeft aan de Mont Blanc in Amstelveen het dak van meerdere garageboxen gerukt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, maar de schade is groot.

Storm Eunice maakt garageboxen Amstelveen dakloos VLN/Vivian Tusveld

Het Hoogheemraadschap Rijnland laat weten de situatie rondom de dijken goed in de gaten te houden. Op een video is te zien hoe de situatie rondom de Westeinderplassen bij Aalsmeer en Rijsenhout is.

Het dak van SC Badhoevedorp is door de windvlagen zwaarbeschadigd geraakt, schrijft Badhoevedorper Jeroen Met op Facebook. Tegen NH Nieuws vertelt Jeroen: "De dakbedekking waaide er met veel lawaai af." In hetzelfde dorp waaide ook het glas en kozijnen uit een gebouw in de Franklinstraat, dat laat de brandweer in Badhoevedorp via Twitter weten.

Op de A9 richting Amstelveen is ter hoogte van Rottepolderplein een kleine vrachtwagen gekanteld. Het voertuig blokkeert de weg, waardoor verkeer alleen over de vluchtstrook kon passeren. Inmiddels is de toerit Haarlem-Zuid afgesloten.

Vooral de kustprovincies ondervinden nu hinder van harde windstoten. Dit is beeld van de #A9 richting Amstelveen voor knp. Rottepolderplein. Verkeer gaat momenteel over de vluchtstrook. #Eunice pic.twitter.com/A8pNj2Cl7f — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 18, 2022

Volgens de ANWB zijn er op de A9 tussen knooppunt Rottepolderplein inmiddels meerdere vrachtwagens gekanteld.

Een vrachtwagen is door de hevige storm omgewaaid en op een personenwagen terechtgekomen op de A9 bij Zwanenburg. Bron https://t.co/bGHOqHov69 pic.twitter.com/2Z4qVlpiIg — Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) February 18, 2022

Walter Mijnders uit Amstelveen laat NH Nieuws weten dat hij met de schrik is vrijgekomen. In zijn straat is een grote boom omgevallen die zijn auto op een haar na gemist heeft.

Inmiddels worden in Amstelveen de eerste omgevallen bomen alweer opgeruimd, zo blijkt uit de video's hieronder.

