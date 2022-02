Boom valt op auto in Amstelveen, inzittende bekneld

Een inzittende van een auto is vanmiddag in Amstelveen bekneld geraakt toen er een boom op de auto viel. Hulpdiensten zijn met man en macht bezig geweest om het slachtoffer te bevrijden. Die is inmiddels met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Olympiadelaan, bevestigt een woordvoerder van Brandweer Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws. De woordvoerder kan niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook is niet duidelijk of er meer mensen in de auto zitten. Door storm Eunice vallen op dit moment massaal bomen om in de regio. Er is een NL-alert afgegeven.