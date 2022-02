Auto onder vrachtwagen op A9 tussen De Liede en Badhoevedorp

Een auto is op de A9 tussen bedrijventerrein De Liede en Badhoevedorp een auto onder een vrachtwagen terecht gekomen.

Op foto's is te zien hoe de vrachtwagen over de auto heen is gevallen.

De bestuurder van de vrachtwagen is volgens de politie ongedeerd. Vanwege de drukte door de vele ongelukken en incidenten door de storm, kon de woordvoerder nog niks zeggen over de toestand van de bestuurder van de personenauto.