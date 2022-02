Pechvogels missen laatste trein door storm: "Wordt een lange wandeling naar huis"

Een vriendinnengroepje uit Nijmegen stond even na 14.00 uur met hun koffers voor het station. "Voor een vriendinnenweekend zijn we onderweg naar Zandvoort. We waren al een paar uur eerder vertrokken, maar hebben het net niet gehaald. Nu hebben we maar een Uber besteld, maar ook die is al vier keer geannuleerd. Er is een nieuwe onderweg, hopelijk haalt die het wel."

De dames hopen dat ze de rest van het weekend weinig last hebben van de storm. "Maar als we straks eenmaal in Zandvoort aankomen, dan vermaken we ons wel. We blijven lekker binnen met een wijntje erbij."

Tekst loopt door onder de foto