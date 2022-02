Staatsbosbeheer sluit buitenplaats Elswout dit weekend vanwege storm

Staatsbosbeheer heeft Elswout in Overveen afgesloten voor het publiek vanwege storm Eunice . Vanaf vanmiddag heeft het KNMI code rood afgegeven voor de provincie en met windstoten van meer dan 110 kilometer per uur is het volgens de terreinbeheerder onverantwoord om de buitenplaats open te laten.

Op de buitenplaats staan volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer veel oude bomen. "Het risico bestaat dat die omvallen met een dergelijke storm als deze", aldus Marcel van Dun. "De buitenplaats is dichtbij de stad en trekt altijd veel bezoekers. Daarom sluiten we het de komende dagen uit voorzorg."

De afgelopen weken zijn er boomveiligheidscontroles uitgevoerd door een extern bureau in Elswout. Langs de paden is gekeken welke bomen een verhoogd risico hebben om tijdens een stevige storm om te vallen. Deze worden begin maart verwijdert.

'Bos dagen na storm nog gevaarlijk'

Wanneer Elswout weer opengaat, is nog niet bekend. Ook de dagen na de storm is het volgens Van Dun belangrijk dat mensen niet in een bos gaan wandelen. "Dan denk je misschien dat het weer veilig is, maar door loszittende takken is het juist gevaarlijk. Die hebben maar een klein zuchtje wind nodig om op iemands hoofd terecht te komen."

Boswachters van Staatsbosbeheer nemen dit weekend de schade op en bepalen wanneer het weer veilig genoeg is om de buitenplaats te betreden. "Dit zal pas na het weekend zijn."

Volg hier het liveblog over de storm in onze provincie.