Spaarnelanden, reddingsbrigade én strandtenten 'paraat' voor storm Eunice

Vandaag raast storm Eunice ook over de regio Haarlem. Het KNMI geeft vanwege deze storm code oranje af. Vanaf 14.00 uur worden langs de kust de eerste zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. Verschillende organisaties nemen daarom maatregelen.

De reddingsbrigade van Bloemendaal is klaar om in te grijpen tijdens de storm, mocht dit nodig zijn. Volgens de reddingsbrigade kan er weinig gebeuren. Dit komt vooral door de windrichting. "Het meeste waait langs", vertelt een werknemer van de brigade. Vandaag zal de reddingsbrigade rondes over het strand rijden en mensen die dit willen ophalen en veilig vervoeren.

Spaarnelanden is er minder zeker van dat alles langs waait. "Extra mensen staan paraat om bomen weg te halen", vertelt een woordvoerder. "Uit voorzorg checken we jaarlijks bomen in de omgeving zodat er een goed beeld is van mogelijke risicogebieden tijdens een storm." Hoewel er jaarlijks wordt gecheckt, brengt dit nog geen zekerheid met zich mee.

Om deze reden is het aantal werknemers opgeschaald en wordt er samengewerkt met de brandweer. "Wanneer er een boom omvalt, staat ons personeel direct klaar om te handelen. We geven tijdens de storm prioriteit aan gevaarlijke situaties en handelen op urgentie. Een gevallen boom op een energiehuisje krijgt voorrang op een boom op de weg."

Dudley

Verschillende strandtenten namen afgelopen woensdag al maatregelen tegen storm Dudley. Deze genomen maatregelen zullen ook gebruikt worden in de hoop storm Eunice af te weren. Aan de kust zullen veel terrassen leegstaan in de hoop er op deze manier zo goed mogelijk vanaf te komen.

De schade van Dudley viel overigens mee. Alleen in Haarlem-Noord viel een boom op het clubgebouw van een soft- en honkbalvereniging. Het dak raakte flink beschadigd, tot grote schrik van de voorzitter.

"We moeten even kijken of het snel dichtgemaakt kan worden", zei hij gisteren. "Een noodoplossing voor de volgende storm, want anders regent en waait alles straks naar binnen."