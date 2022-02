Strandtenten zetten zich schrap voor 'dubbele storm': "Alle aspecten zitten wel tegen"

Langs de hele kust geldt tot morgenmiddag 'code geel' voor gevaarlijk weer. Daarna zakt de storm even weg, om waarschijnlijk op vrijdagmiddag weer terug te komen met opnieuw zeer zware windstoten tot mogelijk 120 kilometer per uur.

In Bloemendaal aan Zee bereiden de strandtenten zich voor op de storm die er aan zit te komen. De meeste terrassen van de strandhoreca zijn leeggehaald en alles wat los zat, is vastgezet. In Bloemendaal wordt er gehoopt dat de storm meevalt. "We laten het over ons heenkomen", zegt een medewerker van San Blas.

Schotten

Strandtent Rapa Nui, op de grens met Zandvoort, treft extra maatregelen door een extra hek neer te zetten om zo hopelijk het zand te kunnen afweren. Beachclub Bloomingdale neemt het zekere voor het onzekere en heeft uit voorzorg een gebarsten schot afgetimmerd. Wel is alle horeca in Bloemendaal het over één ding eens, zij komen er zeer waarschijnlijk een stuk beter vanaf dan de tenten verderop in Zandvoort.

In Zandvoort zijn de zorgen binnen de strandtenten voor de storm groot en wordt er uitgegaan van het ergste. In tegenstelling tot de vorige storm, zijn de meeste seizoensgebonden strandtenten inmiddels gestart met de opbouw voor de zomer. De meeste strandpaviljoens laten dan ook niks aan het toeval over. Zo heeft Mango's Beach Bar uit voorzorg alles waar wind doorheen komt dichtgetimmerd, waaronder de toiletten.

Spannend

Ook Strand 21 is momenteel druk bezig met de voorbereidingen tegen de storm. Zo zijn er dakplaten verstevigd met zandzakken en zijn er stormschotten neergezet. Zenuwachtig zijn de werknemers nog niet, spannend vinden ze het wel. Dit komt vooral door de verwachting van een hogere waterstand.

"Alle aspecten van het weer zitten wel tegen", zegt een medewerker van Strand 21. Of alle genomen maatregelen van de strandtenten effectief zullen zijn, zal nog moeten blijken.