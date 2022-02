Code rood: scholen eerder dicht en dijk Enkhuizen-Lelystad afgesloten

Door de harde wind vanmiddag is de Markerwaarddijk vanaf 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Ook alle middelbare scholen, zoals het Martinuscollege in Hoorn en de RSG in Enkhuizen, zullen vanmiddag eerder de deuren sluiten.

NH Nieuws

Vanmiddag neemt de zuidwesterwind nog meer toe en geldt er vanaf 14.00 uur een code rood in de provincie Noord-Holland. Daarom worden er nog meer maatregelen genomen, om zo de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen. Zo is de Markerwaarddijk vanaf 15.00 uur tot morgenochtend vroeg afgesloten voor al het verkeer. Ook het openbaar vervoer ligt grotendeels plat door de storm. Meerdere buurtbussen stoppen vanmiddag met hun dienstregeling. Het gaat vooralsnog om de buslijnen 409, 412, 415 en 417.



Ook de buurtbus 438 van 'Vereniging Buurtbus WASE', die tussen Wervershoof en Enkhuizen rijdt, stopt rond 13.00 uur met zijn dienstregeling. Dat meldt voorzitter Jan Visser. Scholen eerder dicht Alle middelbare scholen in de regio sluiten rond het middaguur de deuren vanwege de storm. "De school moet rond 13.00 uur leeg zijn", vertelt de receptioniste van het Martinuscollege.

Veel middelbare scholieren zijn vaker afhankelijk van het openbaar vervoer. "Daarom gaan we ook eerder dicht, zodat de kinderen nog veilig thuis kunnen komen", vertelt Fleur Gabel, woordvoerder van het Atlas College. Veel basisscholen hebben vandaag al een studiedag. Vooralsnog blijft de kinderopvang in West-Friesland nog wel open. "Veel ouders moeten uit Amsterdam komen, dan kun je niet maken om eerder dicht te gaan. Bij ons zijn er daarom nog geen geluiden van eerdere sluiting", licht bestuurslid Alien Albert van Berend Botje toe. Testlocaties GGD dicht Ook alle testlocaties van GGD Hollands Noorden gaan vanaf vanmiddag 14.00 uur dicht, dit betekent dat je nergens in West-Friesland vandaag getest kan worden op corona. De gezondheidsdienst vindt het niet verantwoord genoeg dat mensen de weg op gaan met deze harde windvlagen. Eerder was al aangegeven dat de vaccinatielocaties in Middenmeer en Alkmaar vandaag en zaterdag dicht zouden zijn. Zondag zullen deze twee locaties ook nog gesloten zijn. De vaccinatielocaties in Den Helder en Hem zijn alleen vandaag dicht.

Omstreeks 15.00 uur zal de wind verder toenemen.

De #Markerwaarddijk zal dan afgesloten worden.

Dit kan duren tot in de vroege ochtenduren.

We adviseren je om niet de weg op te gaan. #SafetyFirst#Flevoland #Storm #Lelystad #Enkhuizen pic.twitter.com/fZGwcQ9p5S — FlevoWegen (@FlevoWegen) February 18, 2022