Dit is hoe West-Friesland zich klaar maakt voor storm Eunice: "Windstoten van 90 km/u"

Havenmeesters zorgen dat de boten extra vast zitten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legt veel werkzaamheden uit voorzorg in de middag stil en fietskoeriers van restaurants stappen waarschijnlijk niet de fiets op. Kortom, West-Friesland zet zich schrap voor storm Eunice.

John Dalhuijsen

Havenmeesters "Als we de weerberichten moeten geloven gaat het harder waaien dan tijdens storm Corrie", vertelt Ronald Ruitenburg, havenmeester Enkhuizen. Sinds storm Dudley, die op de nacht van woensdag en donderdag over Nederland trok staat Ruitenburg al paraat. "Tot nu toe ligt alles prima en als we twijfelen bellen we de booteigenaren. Indien zij niet in staat zijn om de boot van extra lijnen te voorzien, doen wij dat." Volgens de voorspellingen wordt er morgen aan de haven tot windkracht twaalf verwacht. De havenmeester moet dan ook flink in zijn geheugen graven wanneer er voor het laatst een windkracht twaalf werd gemeten in Enkhuizen.

Quote "Ik denk dat dat alweer zo'n 8 á 9 jaar terug is geweest." Ronald Ruitenburg, havenmeester Enkhuizen

"Ik denk dat dat alweer zo'n 8 á 9 jaar terug is geweest", vervolgt Ruitenburg. "Een windkracht van 12, zijn omgerekend windstoten van 90 km/u. Dus dat is niet niks." Ook de havenmeester uit Medemblik is goed voorbereid op storm Eunice. "Van tevoren doen we havenrondes om te kijken of alles er nog goed blij ligt", aldus Lesley Glazer. "Morgen zijn we ook met meerdere mensen, dus we zijn goed voorbereid." Eerder beginnen Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft zich voorbereid op de zware storm die rond het einde van de middag over West-Friesland zal razen. Zo wordt er in Schardam tot 12.00 uur aan de restauratie van de Hornsluis gewerkt. "We starten vandaag vanaf 06.00 uur en stoppen dan eerder vanwege de verwachte storm", laat woordvoerder Jorrit Voet aan NH Nieuws/WEEFF weten. De inwoners uit Enkhuizen hoeven zich ook geen zorgen te maken over de werkzaamheden aan de Sassluis. "Er is net onderwaterbeton gestort bij de sluis en dat moet harden", vervolgt Voet. "Bij toeval worden daar dus sowieso geen werkzaamheden verricht en kan de storm mooi overwaaien." Markt en oud papier De gemeente Medemblik laat op Facebook weten dat er vandaag geen oud papier wordt opgehaald vanwege de aankomende storm. In Hoogkarspel stopt de markt om 12 uur om zo de veiligheid voor de marktlieden, maar ook de bezoekers te kunnen waarborgen.



Ook rijden er vanaf vanmorgen minder treinen en vanaf 14.00 uur helemaal geen treinen. Mogelijk worden er ook maatregelen getroffen voor het verkeer op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.