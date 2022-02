Vaccinatielocatie in Middenmeer ook vrijdag en zaterdag dicht

De vaccinatietent in Middenmeer blijft ook vrijdag en zaterdag dicht vanwege het verwachte stormachtige weer. Storm Eunice brengt naar verwachting die dagen te veel windvlagen met zich mee dat openhouden niet verantwoord is. Dat laat de GGD Hollands Noorden weten.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de vaccinatielocatie in Middenmeer vandaag gesloten zou blijven vanwege storm Dudley. Nu gaat de vaccinatietent vanwege de komst van storm Eunice ook vrijdag en zaterdag dicht. Hetzelfde geldt voor de vaccinatielocatie in Alkmaar.

