Schiphol verwacht veel meer passagiers in 2022, maar geen zorgen over zomerchaos

Schiphol verwacht dat er dit jaar zo'n 39 tot 60 miljoen reizigers via de luchthaven zullen vliegen. Als de maximumverwachting wordt gehaald, zijn dat nog maar 12 miljoen minder passagiers dan in 2019, het topjaar voor Schiphol dat gevolgd werd door de coronacrisis. Schiphol-directeur Dick Benschop maakt zich geen zorgen over uitpuilende terminals, door een tekort aan personeel en een overschot aan reizigers.

Een volledig herstel van Schiphol ziet Benschop nog steeds op zijn vroegst in 2024 gebeuren. Voor de coronacrisis handelde de luchthaven nog 500.000 vluchten per jaar af, in 2020 waren dat er 227.00 en in 2021 267.000. Het liefst wil Schiphol op zijn minst weer terug naar die 500.000, maar vanwege het nog ontbreken van een natuurvergunning is dat op dit moment nog maar de vraag.

Over krimp wil Benschop niet speculeren. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers vanochtend liet de topman opnieuw blijken dat de toekomst van Schiphol een politiek besluit is. Benschop lijkt nog geen rekening te houden met een aangepast maximumaantal vluchten, mocht Schiphol geen natuurvergunning krijgen voor minstens 500.000 vliegbewegingen.

Knelpunten

Voor een herhaling van een chaos tijdens de zomervakantie op Schiphol is de directeur niet bang. Er zullen hoogstens wat 'knelpunten' zijn. Vorig jaar was er niet genoeg personeel om de stroom aan vakantiegangers in de terminals soepel te laten verlopen. Er ontstonden lange wachtrijen met urenlang wachtende reizigers en koffers bleven achter op Schiphol, omdat er niemand was om ze in de vliegtuigen te laden.

Benschop is er optimistisch over: met de vakbonden wordt onderhandeld voor goede cao's en er worden meer mensen aangenomen.