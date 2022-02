Nog steeds miljoenenverlies, maar KLM op weg naar volledig herstel

KLM heeft in 2021 een verlies gedraaid van 227 miljoen euro, maar is optimistisch over de toekomst. De maatschappij deed het vorig jaar een stuk beter dan in 2020, toen het verlies nog bij 1.2 miljard euro was. Van de 3.4 miljard euro staatssteun is KLM vorig jaar afgebleven, maar ontving nog wel een aanzienlijke NOW-bijdrage van de overheid.

Het optimisme bij KLM was in het eerste halfjaar van 2021 ver te zoeken door reisrestricties, een lockdown en de dubbele testverplichting. De laatste twee kwartalen van het jaar waren een stuk beter: in de herfst- en kerstvakantie werd er goed geboekt bij KLM en dochtermaatschappij Transavia. KLM zag in het vierde kwartaal de zakenreizigers terugkeren.

Volgens KLM-topman Pieter Elbers is het herstel te danken aan de loyaliteit van zijn klanten en de inzet van het personeel. Elbers vertrouwt erop dat de maatschappij op den duur volledig herstelt van de coronacrisis.

Miljardenlening

KLM kreeg kort na het uitbreken van de pandemie een overheidslening en garanties op bankleningen van in totaal 3.4 miljard euro. In 2020 werd daar 942 miljoen euro van gebruikt. In 2021 is KLM van de lening afgebleven.

De luchtvaartmaatschappij deed vorig jaar wel weer beroep op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die de overheid in 2020 in het leven riep voor bedrijven om zoveel mogelijk personeel in dienst te kunnen houden