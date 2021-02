Dieprode jaarcijfers voor KLM: 1,2 miljard euro verlies

SCHIPHOL - De omzet van KLM is in 2020 met 54 procent gedaald naar 5 miljard euro. In 2019 vervoerde KLM nog 35 miljoen passagiers, een jaar later waren dat er nog maar 11 miljoen. Dat is op te maken uit de jaarcijfers die Air France-KLM vandaag bekend heeft gemaakt.

Een Boeing 737-800 van KLM geparkeerd op Groningen Aiport Eelde - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM komt in 2020 uit op een verlies van 1,2 miljard euro. De maatschappij heeft met extra vrachtvluchten geprobeerd het verlies te drukken. De vraag naar vracht is het afgelopen jaar toegenomen. Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen voert KLM-vrachtvluchten uit met passagierstoestellen, bijvoorbeeld op routes vanuit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika waarvoor reizigers een vliegverbod naar Nederland geldt. Pieter Elbers, de president-directeur van KLM, is ondanks de dieprode cijfers voorzichtig optimistisch over het komende jaar: "Mensen zullen weer gaan vliegen en langzaam maar zeker zal KLM het wereldwijde netwerk weer kunnen gaan vliegen met alle keuzemogelijkheden voor haar klanten. KLM heeft niet alleen de ambitie om te overleven, maar ook om na de crisis een belangrijke en verantwoorde speler in de luchtvaart te blijven." Bezuinigingen KLM heeft voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties van de Nederlandse overheid gekregen. Als voorwaarde voor de steun moet de maatschappij duurzamer worden en is er fors in het personeelsbestand gesneden om te bezuinigen. KLM heeft vorig jaar al afscheid genomen van 5.000 medewerkers. Dat aantal zal dit jaar nog verder oplopen.