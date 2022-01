Opnieuw petitie voor behoud van populaire KLM-directeur Elbers

Een oud-medewerker van KLM is een petitie gestart om het vertrek van directeur Pieter Elbers bij KLM tegen te houden. Gisteravond maakte KLM bekend dat Elbers geen nieuwe termijn als topman bij de maatschappij krijgt en in mei 2023 vertrekt. Voor Pieter Elbers werd al eens eerder een petitie gestart om hem te behouden. Die werd door duizenden medewerkers ondertekend.

De petitie is kort na de bekendmaking van gisteravond gestart. Achter de digitale handtekeningactie zit oud-medewerker van KLM Godert Schouten. Hij vindt dat het kabinet moet uitzoeken waarom Elbers vertrekt en of het besluit kan worden teruggedraaid. De petitie was om 8.45 uur zo'n 225 keer getekend.

Er wordt binnen en buiten KLM vermoed dat Air France-KLM-topman Ben Smith erachter zit. Smith maakte in 2019 ook werk van een vroegtijdig ontslag van Elbers, maar ging toen onder voorwaarden akkoord met verlenging. Duizenden KLM'ers tekenden toen een petitie om duidelijk te maken dat ze met Elbers verder wilden.

Populair

Elbers is nog steeds zeer populair onder het personeel van KLM. Er wordt gevreesd dat na zijn vertrek de invloed van moederbedrijf Air France-KLM groter wordt. Onder Elbers' leiding is de autonomie van KLM binnen het concern tot nu toe groot gebleven. Hij wordt door de medewerkers geprezen voor zijn aanpak om KLM door de coronacrisis te loodsen.

Volgens de Raad van Commissarissen van KLM is het besluit om Elbers' contract volgend jaar niet te verlengen 'in goed overleg' gegaan. Elbers zegt dat hij 'vol vertrouwen het stokje overdraagt'.