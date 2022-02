Rebekka legt een eetbare tuin aan: "Niet elk jaar omspitten"

Tuinontwerpster en kunstenaar Rebekka van Straalen legt in Wogmeer een eetbare tuin aan. Op het erf waar ze opgroeide heeft ze nu haar kantoor en verrijkt ze de tuin op het erf van haar vader. Een eetbare tuin is meer dan een moestuin. Door planten door elkaar te plaatsen ondersteunen ze elkaar. Verslaggever Sander Huisman ging langs om te kijken in de nu nog kale tuin.

Sommige dingen zijn net geplant, andere planten staan nog te wachten op iets warmer weer. In de tuin die Rebekka bij haar kantoor heeft, ontstaat een eetbare tuin in de trend van de permacultuur. Permanente beplanting en niet elk jaar een kale moestuin. Daarnaast ondersteunen de planten elkaar door de juiste planten dicht bij elkaar te zetten. Waar de moestuin nog in lijn is met de zogeheten monocultuur; alle gewassen staan netjes in één lijn, staan in de tuin van Rebekka dus verschillende bomen en groentes door elkaar. Zo krijgen ook parasieten, rupsen of slakken minder kans om snel van plant op plant over te springen omdat je ze los van elkaar in de tuin plaatst. Artikel gaat verder onder de foto

Rebekka van Straalen ontwerpt onder andere eetbare tuinen. - Sander Huisman / WEEFF

Voor Rebekka is de tuin ook een manier om uit te proberen hoe planten het uithouden naast elkaar. Maar ook of het er uiteindelijk mooi uitziet, ook dat is belangrijk in de ogen van de tuinontwerpster en kunstenaar. Alle kennis die ze in haar eigen tuin opdoet, past ze toe in haar tuinontwerpen. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland