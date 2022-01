Achtertuin vol met trams, treinen en vliegtuig; Cindy en Marcel nemen B&B over

Cindy en Frank waren er al kind aan huis: de Bed & Breakfast van haar oom Frank en tante Irma in Hoogwoud. Toen zij het van de hand wilden doen hoefden Cindy en Frank maar kort na te denken, en nu zijn ze alweer twee jaar eigenaar van een bonte verzameling treinen, trams en een heuse Russische straaljager in de achtertuin. Een verzameling die voor de snelle passant haast een museum lijkt. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om te B&B van dichtbij te bekijken.

Ooit begon oom Frank met een motor in zijn huiskamer de verzameling. Na een verhuizing was er niet alleen ruimte voor een Cadillac, maar ook een Engelse Dubbeldekker paste in de boerderij in Hoogwoud. Na 20 jaar een B&B te hebben gerund, wilden oom Frank en tante Irma de zon tegemoet. Het nichtje van Frank, Cindy, besloot met haar man en kinderen de boel over te nemen. Het is een bonte verzameling in de achtertuin in Hoogwoud. Er is ruimte voor 12 gasten in de B&B, die op verschillende plekken hun plekje kunnen vinden. Of het nu een oud treinstel van de NS is, of een trammetje; de ware liefhebber kan zijn geluk niet op. Artikel gaat verder onder de foto:

De Russische straaljager in de tuin van de B&B van Cindy en Marcel - Sander Huisman / WEEFF

Ooit was het de bedoeling dat gasten ook konden overnachten in een Russische gevechtsstraaljager. Maar toen het voertuig in twee delen aankwam in Hoogwoud, bleek het toch eigenlijk te klein om goed en wel in te slapen. Nu zweeft het permanent boven een wals als een soort kunstwerk. Zonder blikken of blozen zeggen Cindy en Marcel allebei dat ze het minstens 20 jaar vol gaan houden met de B&B. Ze hebben onverwachts goede eerste jaren gehad, en de gasten - veelal treinliefhebbers - zijn enthousiast. De nieuwste generatie staat eventueel al klaar; zoon Thijs staat al te trappelen om de boel over enkele decennia over te nemen. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland