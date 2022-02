Herenboeren naar Heemstede: "Leuk om de natuur met landbouw te stimuleren"

Op een leeg stuk landbouwgrond van zo’n 18 hectare in Heemstede is vandaag een herenboerderij geopend. Het gebied tussen sportclub HBC en Hageveld staat binnenkort vol met groente- en fruitbomen, struiken, kruiden, runderen, varkens en kippen. Voorzitter Frank van Oirschot plantte vandaag de eerste boom.

Herenboeren Heemstede is een initiatief waarbij een groep inwoners de handen ineen slaat om samen met de boer lokaal en duurzaam voedsel te produceren met respect voor de dieren en de natuur. Volgens Van Oirschot is het een nieuwe manier van voedselproductie. "Er is geen bederf of overschot, er zijn geen kosten voor verpakking en logistiek, en er zijn geen kosten voor de marge van de winkel." Een ander voordeel volgens hem is dat je als consument duurzaam en biologisch voedsel kunt krijgen voor een lagere prijs dan in de supermarkt. "Maar het belangrijkste vinden we dat we lekkere, verse, gezonde en mooie producten verbouwen voor en met onze eigen leden."

Quote "Ik verwacht dat we dit jaar al vruchten en groenten van het land kunnen halen." isabel duinisveld, boer en tuinder

Boeren Idse Billenkamp en Isabel Duinisveld zullen de boerderij samen met deze leden opstarten. "Ik verwacht dat we dit jaar al wat vruchten kunnen plukken en de hele zomer en herfst kunnen we hier groente van het land af halen. Over een jaar hebben we de helft al opgestart en na twee jaar zijn we wel volledig. Maar voordat de hele natuur snapt wat er moet gebeuren, dan ben je vaak wel vijf jaar verder." Duinisveld vindt het vooral belangrijk dat alles zo duurzaam mogelijk geproduceerd wordt. "En de mooiste uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook de natuur er beter van wordt. Voor de stad is het namelijk belangrijk dat er meer natuur komt. Daarom wil ik dit met de landbouw juist stimuleren in plaats van dwarsbomen."

Herenboerderij Een herenboerderij is een kleinschalige boerderij samen gekocht door zo’n 200 huishoudens. Zij hebben een boer in dienst die op een duurzame manier kwalitatief hoogwaardig voedsel produceert dat ze willen eten. Zo worden ze voorzien van hun eigen groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren. De eerste herenboerderij van Nederland staat sinds 2016 in Boxtel, inmiddels zijn er in totaal 14. Het doel is volgens Van Oirschot om uiteindelijk uit te groeien naar zo’n 300 herenboerderijen in Nederland.

Op de Herenboerderij Heemstede is plek voor ongeveer 200 gezinnen. Geïnteresseerden uit het dorp krijgen voorrang om lid te worden. Vanaf 1 maart start de inschrijving voor de rest van de regio.