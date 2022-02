Ook Amstelveen steekt flitsbezorgers spaak in wiel: 'Nu juiste spelregels vaststellen'

In navolging van Amsterdam en Diemen legt ook de gemeente Amstelveen de expansiedrift van flitsbezorgdiensten aan banden. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met het collegeadvies om de opening van nieuwe darkstores in de gemeente voor een jaar te verbieden.

Darkstore van flitsbezorgdienst Getir Kostverlorenhof Amstelveen - Gemeente Amstelveen

In Amstelveen zijn momenteel twee flitsbezorgdiensten actief: Flink en Getir. Het magazijn van Flink zit op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen-Zuid, en Getir heeft sinds kort een zogeheten darkstore in winkelcentrum Kostverlorenhof. De fietsbezorgers schieten dus nog niet als paddenstoelen uit de grond in de gemeente, maar de wethouder is er graag vroeg bij. "Niet achter de feiten aanlopen, maar een keertje erop vooruit", zei Floor Gordon van Economische Zaken.

Quote "Zo'n pand met stickers op de ramen en dat niet meer toegankelijk is, is dan jammer" Atilla meulenbelt

Hoewel er nog 'maar' twee zijn, veroorzaken de huidige dark stores ook overlast, meldt de gemeente. "Ondernemers hebben geklaagd over de uitstraling en de geslotenheid van het pand", erkent wethouder Gordon over de darkstore van Getir. "Bewoners klagen over verkeersoverlast. Het gaat dan om het laden en lossen van de bezorgers." De darkstore is ook de winkeliersvereniging van Kostverlorenhof een doorn in het oog. "Wij winkeliers steken heel veel energie in het naar de winkel trekken van mensen", zegt Atilla Meulenbelt van de ijssalon. "Zo'n pand met stickers op de ramen en dat niet meer toegankelijk is, is dan jammer." De winkeliersvereniging is niet tegen flitsbezorging zelf, maar vindt dat er beter moet worden nagedacht over de locatie van de darkstores. "Eén kant van ons winkelcentrum is nu gewoon dicht", aldus Meulenbelt. 'Geen voorstander, maar geen last' De eigenaar van de slijterij tegenover de Getir-darkstore laat NH Nieuws weten 'geen voorstander te zijn van darkstores'. "Maar we hebben er ook geen last van. Sinds zij er zitten hebben we geen problemen qua klandizie en omzet", vertelt Arno Prinsen.

Flitsbezorgdiensten Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen: flitsbezorgdiensten beloven boodschappen vaak binnen tien minuten te bezorgen. Een bezorger haalt de boodschappen op in een magazijn (darkstore), waarna ze naar het opgegeven adres worden gebracht. Om de belofte van hun snelle service na te komen openen flitsbezorgdiensten hun darkstores graag op centrale locaties. Omdat ze onder de noemer 'detailhandel' vallen, mogen ze zich in winkelpanden vestigen. Om ze daaruit te kunnen weren, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Nadat recent Amsterdam en Diemen nieuwe darkstores hadden verboden, verwachtte de gemeente dat de flitsbezorgers met bovengemiddelde belangstelling naar Amstelveen zouden kijken. Met het verbod wil de gemeente dat waterbedeffect en 'een onevenredige vestiging van flitsbezorgdiensten met negatieve ruimtelijke effecten' voorkomen. De wethouder laat ruimte voor uitzonderingen. "Het college kan wel een ontheffing bieden voor de opening van een darkstore." Overbruggingsperiode Het tijdelijke verbod is als overbruggingsperiode bedoeld, zo blijkt uit het advies dat gisteravond is goedgekeurd door de raad. "Omdat het enige tijd kost om de juiste spelregels te kunnen vaststellen, is het gewenst om een voorbereidingsbesluit te nemen zodat de huidige situatie als het ware bevroren wordt", aldus het college in het advies. Die 'juiste spelregels' moeten uiteindelijk in het bestemmingsplan worden vastgelegd. "Als gemeente hebben we door het voorbereidingsbesluit maximaal een jaar de tijd", aldus wethouder Gordon. "We beogen wel eerder tot een afwegingskader te komen."

Quote "Als gemeente willen we locaties kunnen aanwijzen die geschikt zijn voor darkstores" Wethouder floor gordon