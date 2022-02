Gemeente Haarlem gaat 'darkstores' voor bezorgdiensten niet verbieden

Als het aan de PvdA in Haarlem ligt, worden nieuwe vestigingen van deze stores ook in de Spaarnestad voorlopig verboden. De partij wil eerst dat er nieuw beleid gemaakt wordt. "Want er komen er steeds meer", zegt raadslid Isabelle Wisse. "Fietsers hebben het gevoel dat ze van de weg gedrukt worden, afgeplakte ramen willen we niet in de stad en in Amsterdam is er ook nog eens geluidsoverlast van bijvoorbeeld muziek die tot laat in de winkel aan staat."

Toch zijn er bij de PvdA geen klachten binnengekomen over de darkstores. "Maar het lijkt mij sterk dat Haarlemmers geen overlast ervaren, en Amsterdammers wel", voegt Wisse daar aan toe. Ze wil dat er gesproken wordt met partijen als de fietsersbond, om zo een beter beeld te krijgen van de overlast. De drempel om te klagen bij de overheid is immers hoog, zegt Wisse. "We willen eerst evalueren en kijken wat het doet met de leefbaarheid, waarbij we pro-actief moeten vragen. Pas daarna kunnen we kijken of we meer locaties gaan toestaan."

Nauwelijks klachten bekend

De gemeente Haarlem laat weten dat er nauwelijks klachten bekend zijn over de fietsbezorgers in Haarlem. Daarom ziet het college ook geen aanleiding om de diensten te verbieden.

Tekst loopt door onder de foto.